Özdenefe, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Uluçay, özellikle deprem sonrası Mağusa halkının geçirdiği zor dönemlerde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için Özdenefe’ye teşekkür etti.

Uluçay, yaşanan o zor günlerde bir ve beraber olmanın ve destek vermenin önemli olduğunu ifade ederek bu duruşun en iyi şekilde sergilendiğine dikkat çekti.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, Uluçay’ın göreve gelmesinin ardından Mağusa halkının kendisinden iyi hizmetler alacağına inandığını kaydederek çalışmalarında başarılar diledi.

Uluçay'ın göreve başlamasıyla çok zor bir süreçle karşı karşıya kaldığını anımsatan Özdenefe, bu zor günlerde ailelere ve depremin etkisini yaşayan herkese elinden gelen tüm desteği verdiğini gözlemlediğini kaydetti.

Özdenefe, uzun bir süredir kalplerinin Mağusa ile birlikte attığını ve atmaya da devam edeceğine değinerek bugünden sonra yapılabilecekler noktasında her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Meclis’te bir komite kurulduğunu ve kendisinin de bu komitede görev yaptığını, Ankara ve Adıyaman’da temaslarda bulunduklarıı anımsatan Özdenefe, konuyla ilgili halkın sözü nefesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.