Özdenefe Kadınlar Konseyi Derneği'ni kabul etti: "Kıbrıs Türk kadını bu topraklarda tutunabilmek için yıllardır mücadele veriyor"

Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği’ni kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda bugün saat 14.00’te gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen’in yaşam öyküsünü konu alan kitap Özdenefe’ye takdim edildi. Kabulde UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Cumhuriyet Meclisi Genel Sekteri Seral Fırat da hazır bulundu.

-Taneri

Meclisten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Remziye Taneri, kitapta Latife Birgen’in Kıbrıslı Türk kadınlarına adanmış yaşam öyküsünün anlatıldığını kaydetti.

Kitabın gelecek nesillere bir armağan olduğunu ifade eden Taneri, bu tür mücadeleci kadın yaşam öykülerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı ve kitabın yazarı Mutlu Soykurt’a teşekkür etti.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıslı Türk kadınlarının topraklarda tutunabilmek için yalnız siyasette değil, hayatın her alanında yıllardır mücadele verdiğini söyledi.

Özdenefe, Dr. Latife Birgen gibi mücadeleci kadınların yaşam öykülerinin gelecek nesillere aktarılmasının çok faydalı ve önemli olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nin mevcut yasalardaki kadın ve erkek eşitsizliğini tespit etmek için çalıştığını da belirterek, bu çalışmalara değindi.