Özdenefe, Karaağaç Köy Kadın Kursu ile Esentepe İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Karaağaç Köy Kadın Kursu ile Esentepe İlkokul ve Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre Özdenefe, Karaağaç Köy Kadın Kursu'nu ziyaretinde, kadınların el emeği ile ürettiği ürünleri inceledi ve kursun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kadınların üretiminin önemine vurgu yapan Özdenefe, kadınların üretimdeki yerinin her geçen gün artmasından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu nedenle üretimin bütün bölgelerde desteklenmesinin önemine işaret eden Özdenefe, kadınların toplumsal hayatın her alanına aktif katılımı ile gelişimin sağlanabileceğine değindi.

Özdenefe, ziyaretleri kapsamında Esentepe İlkokulu ve Esentepe Ortaokulu’nu da ziyaret ederek bu okullarda görev yapan öğretmen ve okul çalışanları ile bir araya geldi.