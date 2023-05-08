Özdenefe, Kuir Kıbrıs Derneği temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kuir Kıbrıs Derneği temsilcilerini kabul ederek, Derneğin sağlık ve eğitim üzerine yürüttüğü araştırma sonuçları ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet konusunda bilgi aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artı) hakları alanında çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği isimli sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. Görüşmede Dernek aktivistleri, sağlık ve eğitim üzerine yaptıkları araştırma sonuçları ve LGBTİ+’lara yönelik artan şiddet hakkında Özdenefe’ye bilgi verdi.

Derneğin son zamanlarda yaptığı müfredat boşluk analizi çalışmaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda kullanılan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kapsayıcılığı bağlamında içerik analizi yapılarak incelendiğini aktaran Kuir Kıbrıs aktivistleri, sonuçların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları besleyen, cinsiyetçi yaklaşımı destekler nitelikte olduğunu kaydetti. Dernek aktivistleri, sağlık çalışanları ve öğretmenlerin LGBTİ+’lara yönelik bilgi, tutum ve mitlerine yönelik geniş çaplı bir tutum araştırması da yapıldığını aktararak, ortaya çıkan sonuçlar bağlamında her iki sektöre yönelik eğitim modülleri hazırlandığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise konuşmasında, toplumda LGBTİ+’lara yönelik hoşnutsuzluk, ayrımcılık, nefret söylemi ve şiddetin giderek artmasının kaygılandırıcı olduğunu vurguladı. Çağdaş toplum standartlarına ulaşılması için LGBTİ+’ların ve diğer tüm dezavantajlı grupların eğitim, sağlık, çalışma, istihdam ve yaşamın diğer tüm alanlarındaki hak ve özgürlüklere erişiminin güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Özdenefe, herkesin eşit şekilde yaşayacağı bir ülke yaratılması için çalışmalar sürdüreceğinin de taahhüdünü verdi.