Özdenefe: “Lokomotif sektör turizmde ne yapılıyor?”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ,“Ne Yapacağını Şaşıran Hükümetin Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konusunda Meclis'te konuşma yaptı.

Özdenefe, Turizm Bakanı’nın konuşmasını dinlemesi ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini ancak oturumda herhangi bir bakanın bulunmadığını söyledi.

Konuşmasına başlamayan Özdenefe, Bakan Pilli’nin salona gelmesi üzerine konuşmasına başladı.

Başbakanın “denizin bittiğine” ilişkin sözlerini eleştiren Özdenefe, toplumun bu durumun farkında ve fedakarlık yapmaları gerektiğinin bilincinde olduğunu, hükümetin buna karşı önlem almak için ne yapacağını sordu.

Özdenefe, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan turizm konusunda ne yapıldığını sorarak, Ataoğlu’nun atama yapmakla meşgul olduğunu savundu.

Pandeminin kötü yönetildiğini, turizm sektöründeki işletmelerin sorunlar yaşadığını savunan Özdenefe, stratejik planlama yapılamadığını söyledi.

Stratejik planlama yerine atamalar yapıldığını ileri süren Özdenefe, ulaşım, bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu, havayolu şirket ve sefer sayılarının yeterli olmadığını söyledi.

Özdenefe, Ercan Havalimanı’nda tüm sorunlar giderilse bile sefer sayıları ve farklı havayollarına ilişkin adım atılmadıkça sorunların çözülemeyeceğini savundu.

Teşvik sisteminin ortadan kalktığını küçük işletmelerini kar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özdenefe, “Bizim turizm planımız yoktur” dedi.

Liman ve gümrüklerde vardiyaya geçilmesi, otellerdeki “her şey dahil” sisteminin kaldırılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, tanıtım için ne yapıldığını sordu.

PİLLİ: “EĞER KAPANMASAYDIK GÜNDE 40-50 KİŞİ ÖLECEKTİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin iyi yönetilmediğinin söylendiğini belirterek, “Ben bunu asla kabul etmiyorum” dedi.

Pilli, pandeminin ilk dönemlerinde bazı ülkelerin sağlık altyapılarının çöktüğünü, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti.

“Eğer kapanmasaydık günde 40-50 kişi solunum zorluğundan ölecekti” diyen Pilli, “Para her zaman kazanılır, sağlık geri dönmez, o dönemi iyi yönettik” dedi.

“ÖLÜM ORANINDA 33. SIRADAYIZ”

Vaka sayılarına göre ölüm oranına bakıldığında dünyada 33. sırada olunduğunu, kaybedilen hastaların çoğunluğunun aşısız ve kronik hastalar olduğunu söyleyen Pilli, bu sonucun aşıların ihmal edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Pilli, son zamanlarda COVID-19’a karşı korunmanın bırakıldığını, Meclis’te dahi maske takılmadığını, ihmal edildiğini söyleyerek, halka aşı yapmaları, kış aylarında kronik hastalar ve yaşlıların toplu yerlere girmemeleri çağrısında bulundu.

Pilli, “COVID-19 mücadelesinde başarılıyız” dedi.

Elektrik faturalarını aşağıya çekmek gerektiğini belirten Pilli, enerjiyle ilgili kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenler bulunduğunu, uzun vadede enerjinin planlanması ve bir yere entegre olunması gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pozitif olan kişilere 10 gün karantina uygulamasının geçerli olduğunu söyleyen Pilli, Meclis Başkanı’nın Çarşamba günü evde antijen testinin pozitif çıktığını, PCR testinin Pazar günü yapılığını ve negatif çıktığını belirtti.