Özdenefe, plaj ve denizlerin güncel sorunları konusunu ele aldı

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Mecliste plaj ve denizlerin güncel sorunları konusunu ele aldı.

Sosyal medyada yer alan balon balıklarının insanlara saldırması gibi haberlere işaret eden Özdenefe, Tarım Bakanlığı’nın halka ve balıkçılara bu konularda bilgi vermesi gerektiğini anlattı.

Bu balıkların insanlara saldırıp saldıramayacağı konusunda herhangi bir veri olmadığını dile getiren Özdenefe, AB’nin balon balıklarını azaltmak için tüzükleri bulunduğuna işaret etti.

Özdenefe bu konunun ivedilikle ele alınmasını istedi.

Aslanbalıkları konusunda da yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Özdenefe, zehirli deniz kestaneleriyle ilgili de gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Öte yandan köpekbalıklarının aslanbalıkları, balon balıkları gibi zehirli balıklarla beslendiğine işaret eden Özdenefe, köpekbalıklarının korunmasıyla ilgili adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Orfozların Akdeniz’de yok olma tehlikesi altında olduğunu söyleyen Özdenefe, bu konuda da gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özdenefe, bu dönemde orfoz balıklarının yakalanması, avlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Özellikle Girne bölgesindeki denizlerin durumunu soran Özdenefe, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim tarafından geçtiğimiz yıl numune alınarak, test edildiğini, bilgilerin ne zaman yayınlanacağını belirtti.

Özdenefe, denizlerdeki kirlilik ile ilgili bakanlık sayfasında herhangi bir veriye rastlamadığını sözlerine ekledi.

Anayasanın 38. maddesi kapsamında, 100 metrelik kıyı şeridine girmenin kimse tarafından engellenemeyeceğini kaydeden Özdenefe, girişlerde ücret talep edilemeyeceğini belirtti.

Özdenefe, “ Bazı tesisler vardır yatırımlar yapılıyor. Ama bu hizmetlerden yararlanmayı tercih etmeyen bireylerin engellenme ile karşılaşmadan girebilir” dedi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli tekrar söz alarak, önceliklerinden bir tanesinin insan sağlığı olduğunu ve insan sağlığı denetimlerinin artacağını kaydetti.

Denize herkesin girdiğini dile getiren Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın denetimleri yaptığını daha bir hafta önce deniz ve havuzların denetlenmesi talimatını verdiğini söyledi.

Alınan numunelerin sonuçlarını paylaşacağını da dile getiren Pilli, gıda denetimlerinin de kendisi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

İçme suyu denetimlerinin de yapılarak sonuçlarının açıklanacağını dile getiren Pilli, kapalı yerlerde sigara içilmemesi gerektiğini ve bu konuda da denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

Göletlerde oluşan sivrisinek konusunda da belediyeler ile işbirliği yaparak tüm uyarıları dikkate aldığını ve öncelikli konuları olacağını dile getiren Pilli, önceliklerinde Sağlık Merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu da belirtti.

Acildeki sorunların çözülmesi halinde büyük oranda sağlık konularının çözülebileceğini dile getiren Pilli, kamu hastanelerinde Acil servislerin kalitesinin artırılacağını kaydetti.

Hedeflerinin ülkeye yaraşır bir sağlık hizmeti vermek olduğunu söyleyen Pilli, hükümet olarak bunu yapabileceklerini kaydetti.

