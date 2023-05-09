Özdenefe, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası İlişkiler öğrencilerini kabul etti.
Kalabalık bir öğrenci sayısı ile Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, CTP milletvekilleri Armağan Candan ve Ürün Solyalı da Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile birlikte yer alarak öğrencilerin Cumhuriyet Meclisi’nin yapısı, uluslararası ilişkilerdeki faaliyetleri ve yasama süreçleri ile ilgili sordukları soruları cevapladı.
Öğrenciler, soru-cevap kısmının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nu da ziyaret etti ve Cumhuriyet Meclisi hakkında bilgiler aldı.