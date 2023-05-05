Özdenefe, Uluslararsı Final Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ıncı  Sağlık Hukuku Sempozyumuna katıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bugün, Uluslararsı Final Üniversitesi’nde düzenlenen 6’ıncı Sağlık Hukuku Sempozyumuna katıldı.

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği katkılarıyla, merhum iş insanı Ünal Çağıner anısına düzenlenen sempozyuma katılan Fazilet Özdenefe, etkinlik açılışında bir konuşma yaptı.,

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe , konuşmasına , kısa bir süre önce yaşama veda eden iş insanı Ünal Çağıner’i anarak başladı.

Gerek bir hukukçu gerekse bir vekil olarak bugünkü sempozyumun, ülkede sağlık hukuku alanındaki mevzuatta eksikliklerin tespit edilerek, çözüm önerilerinin üretilebilmesi adına önemli bulduğunu ifade eden Özdenefe, oturumlar sonucunda tüm başlıklarda ortaya konacak tespit ve önerilerin yasa koyucular için bir yol haritası olacağına inanç belirtti.

Yasa koyucuların, teknik ve hukuki noktalarda Meclis’te alabildikleri desteğin sınırlı olduğuna vurgu yapan Özdenefe, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu gibi konularda ortaya koyacakları çalışmaların büyük değer taşıdığını kaydetti.



Özdenefe , sempozyumun paydaşları arasında yer alan Barolar Birliği ve Tabipler Birliği’nin , ihtiyaç duyulan her konuda, meclis komitelerine sağladıkları katılım ve destekle, geçmişte ülkeye önemli yasal düzenlemeler kazandırdıklarını anımsattı.Sempozyum oturum başlıklarının her birinin önemli olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, özellikle malpraktis ve hasta hakları konularında yasal çalışmaların ivedilikle neticelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin de paydaşlar arasında bulunmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Özdenefe , derneğin Hasta haklarıyla ilgili yaptığı yasa çalışmalarının gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hukuki açıdan korundukları çağdaş bir yasal çerçeve çizilmesinin, hem onların huzur ve güven içinde mesleklerini icra etmesi, hem de sağlık sisteminin aksamadan hizmet verebilmesi açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekti.

“Hükümetimiz döneminde görüşülmeye başlayan Ruh Sağlığı Yasası maalesef hükümetimizin ömrünün yetmemesi nedeniyle ilgili dönemde yasallaşamamıştır. Önümüzdeki süreçte mevcut çalışmanın hızlıca gözden geçirilip mevcut hükümet tarafından meclise gönderilmesinin önemini de vurgulamak istiyorum.” diyen Özdenefe, bu konuda ellerinden gelen katkıyı sağlayarak, konunun yakın takipçisi olacaklarını söyledi.



Oturumlardaki konulardan biri olan “Ceninin Yaşam Hakkı”nın da son derece önemli ve güncel bir başlık olduğuna dikkat çeken Özdenefe, bu konuyu değerlendirirken kadının insan ve doğurganlık haklarının da kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Kadınların sağlık hizmetlerinden tam teşekküllü bir şekilde yararlanmasından, korunma, hamile kalma veya hamilelik sonlandırma hizmetlerinden özgürce yararlanabilme, cinsel eğitim, ücretsiz testler gibi birçok konuyu içeren doğurganlık haklarının,temel insan hakları içerisinde kabul edildiği ülkelerde, istenmeyen gebeliklerin, yasaklayıcı politika uygulayan ülkelere nazaran çok daha az olduğuna dikkat çeken Özdenefe, “Uluslararası kaynaklar göstermektedir ki, her yıl dünyanın farklı yerlerindeki pek çok kadın, istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için güvensiz kürtaja başvurmak zorunda kalmakta ve milyonlarca kadının sağlığı tehlikeye girmektedir. Tam da bu nedenle önemli bulduğum bu başlığın kadınların doğurganlık haklarının korunması gibi hak temelli politikalarla birlikte ele alınması ve devletin istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için eğitim sisteminden başlayarak gerekli tedbirleri alması gerektiğine inandığımı ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Böyle önemli başlıklar taşıyan sempozyumun muhalefeti ve iktidarı ile tüm siyaset kurumuna yön gösterici olmasını temenni eden Özdenefe, sempozyumdan çıkacak tespit ve önerilerin rafa kaldırılmaması ve hayata geçmesini, malpraktis, hasta hakları, doğurganlık hakları ve ruh sağlığı konularında halihazırda geçmişte başlatılan yasa çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını diledi.