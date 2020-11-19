“Özel Eğitim Öğrencilerinin Sosyal İçerme ve Mobilizasyonu” Projesi tamamlandı

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin (LOEİEM) eğitim ve öğretim kapasitesinin artırılması maksadıyla hazırlanan Özel Eğitim Öğrencilerinin Sosyal İçerme ve Mobilizasyonu Projesi’nin tamamlanması nedeniyle kapanış etkinliği düzenlendi.

Projenin tüm paydaşlarına teşekkür eden Öyken’in konuşması sonrasında, proje ekibi tarafından hazırlanan proje faaliyet aktarımını içeren sunum, barkovizyon aracılığıyla izlendi.

AB Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty yaptığı konuşmada, toplumun savunmasız öğelerinin hayırsever bağışlar için doğmuş olarak değil, hakları olan insanlar olarak görmenin gerektiğini ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinin toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

Bilinçli ve sağlıklı bir toplum için eğitimin çok önemli olduğunu belirten Docherty, projenin çok başarılı olduğunu ve tüm okul yönetimini de çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Etkinliğin son konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Birim Sorumlusu Melek Kanlı, LOEİEM’in çok özel ve örnek bir proje yürüttüğünü, projenin öğretmen, veli ve çocuklar için çok faydalı olduğunu ve İlköğretim dairesi olarak gurur duyduklarını belirtti.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi (LOEİEM), 1976’da Lefkoşa’ya bağlı olan bölgelerdeki 4-18 yaş bireysel farklılıkları olan çocuklara özel eğitim ve öğretim veren bir devlet okuludur.

Avrupa Birliği’nin Eğitimde Yenilik & Değişim Hibe VII çağrısı kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi’nin 2018 yılında onaylanmış olan “Öğrencilerin Sosyal İçerme ve Mobilizasyonu” isimli projesi 2020 Aralık itibarı ile tamamlanıyor.

Proje ile okulun tüm öğretmen ve öğrencileri için eğitim ve öğretimde gereksinimleri olan araç gerecin tamamlanması ve eğitimde Avrupa’daki yenilikleri ülkemiz ve okula uyarlayarak, öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerinin pekiştirilmesi ve bu konularda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Proje Asistanı Asya Başkurt’un verdiği bilgiye göre; proje kapsamında Ergoterapi ve proje aktiviteleri hakkında iki tane el kitapçığının hazırlandığı ve ilgili duyan herkese kitapçıkların ulaştırabileceği belirtildi.

Ergoterapi konuları başta olmak özel eğitimde sosyal içerme uygulamaları ve proje hakkında bilgi almak isteyen kişi ve kurumlar, LOEİEM’e +90 392 223 26 66 no’lu telefon veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.