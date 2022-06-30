“Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı” görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Özel eğitim hizmetlerinin sürdürülebilir ve nitelikli olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü özel eğitimdeki temel ilkelerden belki de en önemlisi, erken yaşta ve ara verilmeksizin eğitim alabilme hakkının bireylere sunulmasıdır. Bu ilkeyi uygulanabilir kılmanın en önemli koşulları ise, kapsamlı yasal dayanak ve devamında gelecek olan güçlü kurumsal yapılanmalardır. Özel eğitimin, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu günümüz dünyasında artık yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda yukarıdaki bilgiler ışığında bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi, KTÖS, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve Özel Eğitim Vakfı'ndan (ÖZEV) yetkililer de hazır bulundu.