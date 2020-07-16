Özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yasa tasarısı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili yasa tasarısının görüşmesine devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, komite bugün HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı ve gündemindeki “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Yasa Tasarısı, özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltme, eğitim haklarını güvence altına alma ve toplumda daha fazla kabul görmesini sağlama hedefiyle hazırlandı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle 17/1986 Milli Eğitim Yasası’nda özel gereksinimli bireylerle ilgili olan 52’nci madde kaldırılacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İstatistik Kurumu, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. Komite toplantısına ayrıca TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.