Özel gereksinimli gençler Ankara'da

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Tüm Engelliler Konfederasyonu’nun ve Pursaklar Belediyesi’nin davetlisi olarak, “Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür ve Sanat Festivali”ne katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Merkez’e devam eden 4 özel gereksinimli genç, 2 eğitmen ve 1 sorumlu olmak üzere 7 kişilik heyetin, 5-9 Aralık aranda katıldığı festivalde, özel gereksinimli gençler, kendi el emekleri ile yaptıkları ürünlerin sergilendiği bir de stant açarak KKTC’yi temsil etti.

Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, Anıtkabir’i de ziyaret etti.