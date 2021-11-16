Özel güvenlik görevlisi çalışma belgeleri için yapılacak eğitimlere katılım başvuruları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken Özel Güvenlik görevlisi çalışma belgeleri için yapılacak eğitimlere katılım başvurularının devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Eğitimine katılmak isteyenlerin İçişleri Bakanlığı resmi web sayfasından (https://icisleri.gov.ct.tr) Özel Güvenlik Birimi bölümüne girerek tedarik edecekleri başvuru formunu doldurmaları ve forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen başvurmaları gerekiyor.



Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler şöyle: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi; lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge; Sabıka Kayıt Belgesi; erkekler için yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösteren belge; görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu; ödemeyi yaptıktan sonra Bakanlık’tan alınacak eğitim ücreti makbuzu”Daha detaylı bilgi 611 11 50 numaralı telefondan elde edilebilir.