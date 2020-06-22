“Özel jet ile ilgili polis raporu hazır… Tespitler var”

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 18.30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı dün saat 21.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, "Özel jet soruşturmasındaki son durum" konusundaki soru üzerine Bakanlar Kurulu'nun bugünkü gündeminin bu olmadığını belirtti; bahse konu meseleyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapor olduğunu, bazı olgular tespit edildiğini, idari veya başka türlü hangi soruşturma yapılacağını kararlaştırıp konuyu ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Özersay, "Soruşturma gerektiren konuda gereken yapılacak. Raporun örneği Başbakan'a ve bana verildi. Orada tespit edilenler konusunda soruşturma yapılacak, bunda tereddüt yok, ihtiyaç olursa kamuoyuyla da bu rapor paylaşılacak" dedi.