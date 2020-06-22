“Özel jet” olayı ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa ulaştı

Kamuoyunda “Özel jet” olayı adıyla anılan konuya ilişkin Başbakan Ersin Tatar tarafından Polis Genel Müdürlüğü’nden (PGM) talep edilen soruşturma ön raporunun Başbakanlığa ulaştığını açıkladı.

Başbakanlıktan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ancak konunun soruşturma aşaması için Başsavcılığa sevkini yapmak üzere Polis Genel Müdürlüğünce hazırlanacak detaylı rapor beklenmektedir. Ardından varsa suçun tespitinin yapılabilmesi için Başsavcılık nezdinde de gerekli incelemelerin yapılması sağlanacaktır.

Başbakanlık konunun takipçisi olacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere gerekli açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”