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Özel Komite çalışmalarına başladı

Özel Komite çalışmalarına başladı
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Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Lapta’daki Greatstone 2 sitesiyle ilgili özel komitenin çalışmalarına başladığı ve bazı görüşmeler yaptığı bildirildi.

Söz konusu siteden ev alan İngilizler bugün Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar’la bir araya geldi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, mahkeme emriyle açık artırmayla satılan Lapta’daki Greatstone 2 sitesindeki durum hakkında detaylı araştırma ve inceleme yaparak Başbakan Tatar’a rapor sunmak amacıyla oluşturulan özel komite, çalışmalarında başladı ve bu kapsamda bazı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüren özel komite, ilk olarak ilgili kişiler, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptı. Komite ilgili tüm tarafların görüşüne başvuracak.

Kimsenin mağdur olmaması ve taraflar arasında kabul edilebilir bir kazan-kazan çözüme ulaşmaya büyük önem verdiği belirtilen komitenin, taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yaparak çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan bahse konu siteden ev alan İngiliz yatırımcılar bugün Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar’la da bir araya gelerek sıkıntı ve sorunlarını aktarıp Başbakan Tatar’a konuya gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür etti. 

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