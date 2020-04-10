Özel sektöre 2 ay 1500 tl maaş desteği konusunda son karar bugün alınacak

ÖZEL SEKTÖRE 2 AY 1500 TL MAAŞ DESTEĞİ KONUSUNDA SON KARAR BUGÜN ALINACAK

Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri uzattı ve bazı yeni kararlar daha aldı. Okulların kapalı kalacağı süre ve kamudaki idari izinler ay sonuna kadar uzatıldı; halen kapalı olan özel sektör iş yerleri ise bir hafta daha kapalı kalmaya devam edecek. Gündüzleri uygulanan kısmi ve gece 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının süresi de bir hafta uzatıldı. Karpaz bölgesinde halen 15 köyde uygulanan tam sokağa çıkma yasağı daraltıldı. Yasak, Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz köylerinde 17 Nisan'a kadar devam edecek; geri kalan 12 köyde ise ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaya geçilecek. İlçeler arası dolaşım yasağı da 17 Nisan’a kadar uzatıldı.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEKTE SON KARAR BUGÜN

Kudret Özersay, faaliyetleri duran özel işyerlerinde çalışanlara Yerel İşgücünü Destekleme Fonu'ndan istihdam destek ödemesi konusunda aldıkları kararın detaylarını da bugün görüştüklerini, bu durumdaki çalışanlara iki ay boyunca 1500 TL ödeme yapılacağını, kapsam ve şartları ele aldıklarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını, sonuçlandırılması gereken birkaç husus olduğu için son noktanın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda konulacağını bildiren Özersay, konunun bugün son noktaya getirilemediğini ifade etti.

Koronavirüs salgını döneminde ülkeye gelemeyen öğrencilere iki ay boyunca 1700 TL destek kararı da aldıklarını kaydeden Özersay, burs kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilerin de bu katkıdan yararlanacağını bildirdi.

Özersay, aldıkları bir başka karar uyarınca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bir araya gelerek, eğer bir haftanın sonunda belli bazı sektörler açılacaksa hangi sektörün hangi kurallar çerçevesinde nasıl açılacağını değerlendireceğini ve bu çalışmanın da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.