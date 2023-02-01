“Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimi Programı” bugün Girne’de başladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha mutlu, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmek için tüm paydaşlarla beraber çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu bugün “Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimi Programı” nın açılış konuşmalarını yaparak, öğretmenlerin toplumdaki önemini vurguladı.

“Özel Yetenekliler Eğitici Eğitim programı” bugün Girne Acapulcu Otel’de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 120 öğretmenin yararlanacağı program, üç gün sürecek ve altı modülden oluşacak.

Program,özel yetenekli öğrencileri anlamak ve onlara yönelik farklılaştırılmış müfredat ve program hazırlamak üzerine yoğunlaşıyor.

Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimi Programı Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ve Tangül ve Ünal Çağıner Vakfı işbirliğinde , Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.

-Çavuşoğlu

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin toplum için önemine vurgu yaptığı konuşmasında, toplumun ileriye taşınması noktasında öğretmenlere eğitim vermek ve yatırım yapmak gerektiğini söyledi.

Özel yetenekli çocuklara yönelik eğitim çeşitliliği oluşturma konusunda yapılacak çalışmların değerli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, okullarda sunulan fırsatların ve hedeflerin doğru olduğunu ancak doğru çerçeveye ulaşamadığını belirtti.

Çavuşoğlu, özel yetenekleri olan çocuklara takviye sağlanması gerektiğine işaret ederek, ülkeden yetişmiş, yetenekleri dünyaya yayılan birçok kişi bulunduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm paydaşlarla birlikte daha mutlu, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, ailelerin de çocukların hedeflerine ulaşması adına ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

“Her çocuğu yeteneğine göre hedefine, başarıya ulaştırmamız gerekiyor” diyen Çavuşoğlu, bu programla bu hedefe biraz adaha yaklaşılmış olacağını söyledi.

Ülkede doktor ve öğretmenlerin kapasitesi yüksek insanlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sosyal yaşam, hizmet içi eğitim ve diğer alanlarda kapasitelerini geliştirebileceklerini, bunları sağlamak için kafa yormaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğretmenler pandemi döneminde önemli görevler üstlendiğini, alkol, dezenfektan, maske yapımında görev aldıklarını, kısa sürede online eğitime geçildiğini anımsatan Çavuşoğlu, toplumsal sorumluluk üstlendiklerini ve topluma ışık olduklarını vurguladı.

Eğitim programında farkındalık kazanacak öğretmenlerin bu farkındalığı topluma yayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu programın yeni liderler, mucitler, profesörler yaratmasını dilerim” dedi.

Çavuşoğlu, 1 Şubat günü olan bugün yarıyıl tatli başlamasına rağmen gönüllü olarak eğitim programına katılan öğretmenlere ve programa katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Uzun

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da yarıyıl tatili olmasına rağmen eğitim programına katılan öğretmenlere ve programa katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Ülkede özel eğitime yönelik çaba sarf edildiğini, yasanın geçtiğini okulların faaliyette olduğunu dile getiren Uzun, üstün yetenekli öğrencilere yönelik de atılması gereken adımlar bulunduğunu belirtti.

Uzun, bugün düzenlenen programın amacının bu konuda Türkiye’deki deneyimleri ülke insanıyla buluşturmak olduğunu söyleyerek, “Toplumları bir yerden bir yere taşıyanlar toplumda binde bir bulunan özel yetenekli kişilerdir” dedi.

İyi bir öğretmenin bir öğrencinin yaşamındaki önemine değinen Uzun, öğretmenlerin eğitimine, gelişmeleri takip etmelerine değer verdiklerini belirtti.

Uzun, bugün yapılan eğitimle birlikte tecrübeye ulaşımın açılmasını sağladıklarını dile getirerek, özel yetenekli çocuklarla ilgili tüzük hazırlanması ve eğitimlerini geliştirecek merkezler açılmasını hedeflediklerini belirtti.

-Kavuklu

Tangül ve Ünal Çağıner Vakfı Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, vakıfla ilgili bilgi vererek, annesi ve babasının adını taşıyan vakfın çocukların her türlü ihtiyacını karşılamayı hedef koyduğunu belirtti.

Kavuklu, annesi Tangül Çağıner ve babası Ünal Çağıner’in çocuklara değer veren ve sağlıklı nesiller yetişmesinin önemine inanan, bu doğrultuda çalışan insanlar olduğunu söyleyerek, bu hedefe ulaşmayı ulvi görevleri olarak gördüklerini belirtti.

Devlet koruması altındaki çocukların barınmasını sağlayacak “Sevgi Evleri Projesinde” sona yaklaştıklarını evlerin yakında çocukların kullanımına hazır olacağını dile getiren Kavuklu, barınma ve sağlıkla birlikte eğitimin önemine de inandıklarını söyledi.

Eğitimde gelişim geriliği olanlar kadar özel yetenekleri olan öğrencilerin de elinden tutulması gerektiğine inandıklarını söyleyen Kavuklu, farklı olmanın zorluklarına işaret etti.

-Özkan

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Başkan Yardımcısı Nuri Özkan, özel yetenekli üstün zekalı çocukları bulmak ve ihtiyaç duydukları eğitimleri vermenin ulvi vazifeleri olduğunu söyleyerek, vakıfla ilgili bilgi verdi.

Türkiye’de özel eyetenekli öğrencilerle ilgili eğitim süreçlerine değinen Özkan, her bireyin farklı yetenekleri olduğunu söyleyerek, bu yetenekleri keşfederek potanisyeline ulaşmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Özkan, Türkiye’de bu alanda sahip olduklarını deneyimleri paylaşacaklarını kaydetti.

Ülkelerin yeraltı ve yerüstü madenleri bulunduğunu dile getiren Özkan, özel yetenekli çocukları yerüstü madenleri olarak tanımlayarak, bu madenleri bulmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Eğitim programına 120 öğretmenin katılmasının umut verici olduğunu söyleyen Özkan, katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.