Özer Paşaköy, Vadili, Aslanköy, İnönü ve Dörtyol bölgelerini ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Kürşat Özer seçim çalışmaları kapsamında bölge ziyaretlerine devam ediyor.

Kürşat Özer'in seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Paşaköy, Vadili, Aslanköy, İnönü ve Dörtyol bölgelerini ziyaret eden Özer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgedeki esnaf ve kıraathaneleri ziyaret eden Özer, vatandaşlara projelerini anlattı.

Yapılmayan ve yapılamayanlar için aday olduğunu vurgulayan Özer, belediyeler reformu ile bölgenin daha güçlü bir hale geldiğini ve belediye başkanlarının yetkilerinin de güçlendiğini kaydetti.

Özer şöyle konuştu:

“11 bölgede yapılması gereken sayısız görev, bizleri bekleyen yoğun bir iş temposu var. Siz, vatandaşlarımızın isteklerinin farkındayız. 26 yıllık belediyecilik tecrübemle bu koltuğa adayım. Sizlerin de desteği ile bölgeyi kalkındıracağız. Özellikle gençlerimizin doğup büyüdükleri toprakları ekmek parası için terk etmelerini istemiyoruz gençlerimize iş ve aş imkanları yaratacağız. Mesaryamızı güçlendirecek projelerimiz ve kaynaklarımız hazır. Yerel yönetimlerde hizmette sınır yok önemli olan vizyon ve bu vizyonu sahaya yansıtmaktır. Bizlerde bu süreçten sonra 26 Aralık sabahına sizlerle birlikte mutlulukla uyanacağımıza eminim. Seçildiğim gün parti rozetini çekmeceye koyup halkın makamında herkesi kucaklayacağım.”