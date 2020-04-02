Özersay: “7 ve 8 nisan’da ingiltere’den iki uçak daha gelecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den ülkeye gelmek isteyen KKTC vatandaşları için iki uçak daha ayarlandığını açıkladı.

Özersay, iki uçağın uçuş izinlerinin yapılan girişimler sonucu onaylandığını, gelmek isteyenler için başvuruların nasıl olacağının ileride kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Özersay şu paylaşımda bulundu:

“Hade gözümüz aydın, Londra'dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinleri sonunda onaylandı. Hayırlı olsun. Gün içinde sürecin nasıl işleyeceğini, kimin nereye nasıl başvurabileceğini kamuoyu ile paylaşacağız.”

Dün İstanbul'dan 128 öğrenci ülkeye gelmiş ve 14 gün merkezi karantinada kalacakları yurtlara gönderilmişlerdi. 4 Nisan'da ise Ankara'daki öğrencilerin KKTC'te gelmesi bekleniyor.