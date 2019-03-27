Özersay açıkladı: "Özgöçmen’in katil zanlısı Larnaka'da mülteci kampında..."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısının Güney Kıbrıs'ta mülteci kampında barındırıldığını belirtti.

Özersay şunları yazdı:

"Ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Kıbrıs Rum tarafına kaçtıktan sonra Rum polisi tarafından yakalanmıştı. Bugün aldığımız bilgiye göre zanlı Larnaka’daki bir mülteci kampında barındırılıyor.Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız"