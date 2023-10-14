Özersay: “Aliyev’in Tatar ve KKTC Bakü Temsilcisi’ni kabul edip görüşmesi olumlu bir gelişme”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı KKTC Bakü Temsilcisi ile birlikte makamında kabul edip görüşmesini “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Özersay, bugün yapılan Tatar-Aliyev görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamasında, Tatar'ın Bakü ziyaretinde böyle bir görüşme yapılmasının elzem olduğunu kaydederek, bu türden bir görüşmenin kendiliğinden bir statü kazandırmadığını ancak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na bu isimle gözlemci üye olmasına olumlu oy veren Azerbaycan’ın o yaklaşıma uyumlu bir duruş sergiliyor olmasının önemli olduğunu belirtti.

- “Umarım Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’nin desteğiyle hayata geçireceği politikalarda edilgen pozisyonda olmaktan bir an önce çıkar”

3 Kasım’da Kazakistan’da yapılacak 10’uncu Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’nin, bu toplantının önemini daha da artıracağını düşündüğünü söyleyen Özersay şunları kaydetti:

“Türkiye'nin diplomatik olarak bu toplantıya önem verdiği anlaşılıyor. Küresel güç dengesindeki hızlı ve karmaşık değişimler tehditler yanında fırsatları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi de Kıbrıs konusunda doğru yönlendirecek, yeni ve yaratıcı politikaları şekillendirecek inisiyatifler almak gerekir.

Kıbrıs Türk Devleti adı konusunda KKTC tarafının bihaber bir görüntü çizmesi, kendi içinde tutarlı olmayan açıklamalar yapması, neden böyle bir hamleye gerek olduğunu izah edemiyor oluşu bu açıdan olumsuz bir örnektir. Umarım bundan sonrasında Kıbrıs Türk tarafı Türkiye'nin desteği ile hayata geçireceği politikalarda edilgen pozisyonda olmaktan bir an önce çıkar.”