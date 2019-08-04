Özersay, Ankara'ya gidecek

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Ankara’da gerçekleşecek Büyükelçiler Konferansı-nda katılımcılara hitap edecek. Özersay Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

Büyükelçiler Konferansı’nın 11’incisinin resmi açılışı yarın Ankara-da yapılacak.

Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşma ile balayacak.

Konferansın ilk günü olan yarın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.