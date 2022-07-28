Özersay: “Asgari ücret hayat pahalılığı oranı altında kalmamalıydı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretin hayat pahalılığının altında kaldığını belirterek eleştirdi.

Özersay dün kesinleşen asgari ücret konusunda “Maalesef bu asgari ücretle özel sektör çalışanlarını daha da mutsuz edildi ve sosyal adaletsizlik daha da derinleştirildi, bu şartlarda çalışma barışı daha da bozulur, mutsuz çalışanlar demek verimin daha da düşmesi demektir“ dedi.

Özersay, yen asgari ücret konusunda, “Ne adildir, ne insanidir ne de yasaya uygundur” ifadelerini kullandı.

"Adeta bir at pazarlığına dönen asgari ücret belirleme yönteminin" ve pazarlık masasının artık değişmesi gerektiğini kaydeden Özersay geçmişte Halkın Partisi tarafından önerildiği şekilde asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenip hayat pahalılığı oranında kamu maaşları gibi otomatik ayarlanması gerektiğine işaret etti. HP'den yapılan açıklamaya göre, Özersay katıldığı bir TV programında asgari ücret ve kamu maaşları konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili partisinin görüşlerini açıkladı.

Özersay Asgari Ücretler Yasasına göre, asgari ücreti belirleme kriterlerinden birisi olan hayat pahalılığı oranının göz ardı edildiğini ve yüzde 56.7 olan hayat pahalılığının yüzde 15 oranı altında bir artış verilerek sadece yüzde 41.2’lik bir artış yapıldığını, bu açıdan yasaya uygun davranılmadığını savundu.

İlgili yasada asgari ücretin tanımının belli olduğunu ve tek çocuklu ya da iki çocuklu çekirdek ailenin temel ihtiyaçlarını gidermesine imkan veren bir rakamın asgari ücret olarak tanımlandığını anlatan Özersay “gayrimeşru” olarak nitelediği hükümetin sorumluluk bilinciyle hareket etmediğini ve bu nedenle de süreci çok kötü yöneterek çalışma barışının bozulmasına ve sosyal adaletsizliğin daha da derinleşmesine neden olacak bir durumun yaratılmasına sebebiyet verdiğini iddia etti.

-“At pazarlığına dönen bu masa artık kaldırılmalıdır”

Halkın Partisi’nin son genel seçimlerden önce asgari ücret konusunda ortaya koyduğu önerilerin en makul yaklaşım olduğunu belirten Özersay şunları ifade etti:

“Biz HP olarak artık asgari ücretin belirlendiği ve adeta bir at pazarlığına dönüşen, çeşitli mizansenlere tanık olduğumuz bu masanın artık kaldırılması gerektiğini savunmuştuk. Bize göre asgari ücret kamudaki en düşük maaşa eşitlenmeli ve kamu maaşları gibi hayat pahalılığı oranında artırılmalıdır demiştik. Yani pazarlıkla değil, somut kriterlere göre, birilerinin iki dudağı arasında bırakılmadan belirlenmelidir demiştik. Kuşkusuz işverenlerin, işletmelerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı bağlamında desteklenmesiyle bu yapı kurgulanabilirdi ama maalesef beceremediler”.

-“Eylülde yeniden bakılır sözü sadece ağza bir parmak baldır”

Çalışma Bakanı tarafından dün asgari ücret belirlendikten sonra söylenen “eylül ayında hayat pahalılığı belirli bir rakamın üzerine çıkarsa asgari ücret yeniden ele alınabilir” sözünün sadece ağza sürülen bir parmak bal olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Gayrimeşru olan bu hükümetin eylüle kadar görevde kalabileceği ne malum? Sayın Taçoy’un daha kısa süre öncesine kadar başka bakanlıktayken şimdi bu bakanlıkta olması ve ha bire bakanların değişiyor olması, herhangi bir istikrarın olmadığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle sayın Taçoy eylül geldiğinde acaba kendisi hala o görevde olacak mıdır ki işçiye bu açıdan söz vermektedir? Bu belirsizlik ortamı içerisinde kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın, maalesef asgari ücret belirlenirken sarf edilen bazı sözler ve güle oynaya yapılan açıklamalar da kamu vicdanını yaralamıştır”.

-“İşletmelere destek vererek durum dengelenebilir, asgari ücret artırılabilirdi”

Hükümetin daha önce söz verdiği sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteğini dahi zamanında ödemediğini ve bu sebeple bazı çalışanların sağlık hizmeti dahi alamadığını belirten Özersay “Oysa yapılması gereken şey işletmelere hem güçlü hem de uzun süreli ve öngörülebilir bir prim desteği vermek ve bu yolla asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artışını mümkün kılmaktı. Bu gayrimeşru hükümet bu açıdan hiçbir güven veren adım atmamıştır, asıl görevi bu tür hamleler ile asgari ücreti daha makul seviyeye çekmek için uğraşmak olan yetkililer maalesef bunu öncelikli gündem maddesi yapmamışlardır” ifadelerini kullandı.