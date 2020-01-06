Özersay, Avustralya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avustralya’da Eylül 2019’dan beridir devam etmekte olan ve ülkede büyük kayıplara yol açan şiddetli yangınlara ilişkin Avustralya Dışişleri Bakanı’na KKTC Hükümeti adına bir taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay mesajında, Avustralya’da ülkenin birçok bölgesini etkileyen, can kaybına yol açan ve doğal yaşamı tahrip eden yangın felaketine ilişkin derin üzüntüsünü dile getirerek, “Yaşanan can kayıpları hususunda Avustralya Hükümeti ve Halkına taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Avustralya’nın en kısa sürede yaralarını sarmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.