Özersay: "Bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis çalışmalarına 10 gün ara verildiğinin iddia adildiğini belirterek "Bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz" dedi.

Özersay şunları kaydetti:

"Devletin egemenliğini dilinden düşürmeyenler devletin yargısını sahipsiz bıraktıkları gibi Anayasasını da ayaklar altına almakta, bu devletin KURUMLARINA da KURALLARINA da sahip çıkmamaktadır.

Hükümet bugün Anayasa’ya aykırı bir karar alarak Meclis çalışmalarına 10 gün ara verdiğini iddia ediyor! Anayasa, yasa, meclis iç tüzüğü ya da teamül hükümetin umrunda bile değil. Tek amaç seçim tarihi belirlenmesini önlemek ve olabildiğince uzun süre koltukta kalmak. Seçim tarihinde uzlaşalım diyoruz, buna da yanaşmıyorlar. Oysa seçim tarihi belirlenemezse Anayasaya göre ara seçim kararı alınması zaruridir. Anlaşılan Anayasa’nın o hükmünü de yok saymaya karar vermişler.

Bu yaklaşım Halk iradesini yok saymak, hukuk tanımamaktır. Bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz"