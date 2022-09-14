Özersay :“Bu kaosu belediye seçimi değil, erken seçim temizler

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesinin aldığı iptal kararından sonra ülkede ortaya çıkan kaosun bir belediye seçimiyle ortadan kalkmayacağını savunarak, “Doğal yollardan kurulmayan ve eğreti olan bu hükümet devam ettiği sürece değil belediyeler sorunu, başka herhangi bir sorun da çözülemez. Bu nedenle oluşan kaosu belediye seçimi değil erken seçim ve bu hükümetin gitmesi temizler” ifadelerini kullandı.

Özersay, yazılı açıklamasında erken seçimle meşruiyeti tartışmalı olmayan yeni bir hükümetin oluşmasıyla hızla belediye reformunun anayasaya uygun olarak doğru şekilde geniş bir katılımcılık anlayışıyla tamamlanması gerektiğini, diğer yasal düzenlemelerle çalışanların intibaklarının da bir tamam hazırlanması ertesinde Aralık ayındaki yeni bütçeye belediyeler reformuna uygun şekilde kalemlerin gerçekçi şekilde dahil edilmesinin bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kasım ayında belediye seçimleri yapılması durumunda kimin hangi belediyeye, hangi alandan sorumlu olacak şekilde hangi yetkiler ve hangi personel ve de hangi gelir kaynaklarıyla yönetmeye talip olduğunun belirsiz olduğunu kaydeden Özersay, “Demokratik seçimler bu şekilde yapılmaz, burada aday olunan görevin tam olarak ne anlama geldiği tam bir muammadır ve bu şartlarda sağlıklı bir belediye seçimi mümkün olamayacaktır” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay, bir erken seçim öncesinde Anayasa Mahkemesinin kararını da dikkate alarak genele şamil değil, sadece bu döneme özgü olacak şekilde ve her konuda değil sadece gündelik zorunlu hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak şekilde Belediye Başkanlarının, Belediye Meclis üyelerinin ve muhtarların yetkili kılınacakları bir geçici düzenlemenin yapılabileceğine dikkat çekerek “Eğer meşruiyet sorunu olan bu hükümet erken seçimi kabul etmezse Ana Muhalefet CTP’nin Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis boykotunu devreye koyması, hükümetin altından Meclis’te kurulan o sahneyi çekip alması ve erken seçimi zorlaması tek çıkar yoldur, bu bizim düşüncemizdir” dedi.