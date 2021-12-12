Özersay: “Bu memlekete sahip çıkacağız”

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı, dün düzenlenen etkinlikle, Lefkoşa ilçesi üyeleriyle bir araya geldi.

Parti’den verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay etkinlikte üyelere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Özersay konuşmasına, “Hepinizde memleket sevgisini görüyorum” sözleriyle başlayarak, ülkenin sahipsiz olmadığını ve bu ülkeyi sahipsiz bırakmayarak hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti.

Ülkede ekonominin, halkın alım gücünün, gençlerin geleceğinin ve devletin itibarının yerlerde olduğuna öne süren Özersay “Anayasa ve hukuk yerlerdedir. Bu yerlerde olan itibarı tutup ayağa kaldırmak için önce bizim ayağa kalkmamız lazım. Hep birlikte ayağa kalkıp Halkın Partisi’ni iktidara taşıyacağız” dedi.