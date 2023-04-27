Özersay: “Bu ülkenin tek bir vekil için yapılacak ara seçime değil erken seçime ihtiyacı vardır”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin erken seçime ihtiyacı olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay katıldığı bir canlı yayında “Bu ülkenin tek bir vekil için yapılacak ara seçime değil erken seçime ihtiyacı vardır. Bir erken seçim yapmak yerine tek bir milletvekili için ara seçim yaparak hükümetin gayrimeşru olması ayıbını örtmeye çalışıyorlar ve maalesef bu karar Meclis’ten hükümetle muhalefetin oybirliği ile geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararı bu gayrimeşru hükümet tek başına alsa, hatta bir siyasi tavır ve açıklamayla kimse aday göstermese asıl o zaman bu hükümetin başı çok ağrır, işte o zaman bu anormal durum gün gibi ortaya çıkar ve kimse bunu normal göremez, kanıksayamaz. Koalisyon ortaklarından birisinin başkanı çıkıp ‘anlamsız bir seçim yapıyoruz’ derken ara seçim kararı Meclis’ten oybirliği ile geçiyor. Bir yandan ‘tek bir vekil için seçim yapılmasını istemiyoruz’ derken diğer yandan gayrimeşru hükümetle ana muhalefet bu ara seçim kararını oybirliği ile Meclis’ten geçiriyor. Ortada ciddi bir çelişki ve samimiyet sorunu vardır”

İstifasıyla boşalan milletvekilliğinin orada boş bir sandalye olarak kalmasının sembolik bir anlamı olduğunu savunan Özersay “O boş vekil koltuğu gayrimeşruluk ayıplarını her defasında yüzlerine vuruyor, bu ülkede halk iradesi yok sayılarak gayrimeşru bir hükümet kurulduğu her defasında hatırlanmış oluyor ve bu gayrimeşruluk konuşuluyor. Belli ki asıl rahatsız oldukları budur, bu gayrimeşru durumun görünür olmasını ve konuşulmasını istemiyorlar, ara seçimle orayı doldurup Meclis’teki bu ayıbı örtmeye çalışıyorlar” dedi.

Seçimle Meclis’teki aritmetiğin değişmeyeceğini belirten Özersay, “O zaman bu seçim neden yapılıyor? Kimse bize ‘Anayasamıza saygı gereği bu seçimi yapıyoruz’ da demesin ve Anayasaya saygı kisvesi arkasına saklanmasın. Ortada ciddi bir samimiyetsizlik vardır” ifadelerini kullandı.