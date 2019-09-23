Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

BM yetkilileri ile görüşmeler ve ikili düzeyde diplomatik temaslar yapmak, ayrıca KKTC'nin gözlemci olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın toplantılarında konuşma yapmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarına başladı.

Özersay, ilk olarak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Özersay-Çavuşoğlu görüşmesinde, başta Doğalgaz konusu olmak üzere, bölgesel konulara dair görüş alış verişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu'nun ayrıca, BM Genel Sekreteri Antinio Guterres ile geçtiğimiz gün yapmış olduğu görüşmeye ilişkin Özersay'a bilgi verdiği de öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temaslarına bugün de devam edecek.