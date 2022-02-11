Özersay: "Çok ciddi bir ekonomik kriz kapıda"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Rusya-Ukrayna ve NATO eksenindeki gerginliğin tırmandığına işaret etti.

Özersay: "Önümüzdeki günlerde tüm dünyayla birlikte ülkemizi de ciddi sorunlar bekliyor" dedi.

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

Rusya-Ukrayna ve NATO ekseninde Batı gerginliği tırmanıyor, ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı ABD vatandaşları Ukrayna'yı terk etsin çağrısı yapıyor ve 10 güne kadar Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu askeri olarak işgal etmeye başlayabileceğini açıklıyor. Bu açıklamalar ve diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalması, çökmesi elbet bir bilinçli tırmandırma hamlesi de olabilir. Ancak her durumda bölge ile sınırlı kalmayabilecek bir silahlı çatışma ihtimali çok yükseldi.

Dahası bu gerginlik, tırmanma ve olası çatışma can ve mal kayıpları, evsiz yurtsuz kalacak, göç etmek zorunda bırakılacak masum insanlar yanında dünya ekonomisini de çok fena vuracak gibi görünüyor. Halihazırda sekteye uğrayan ve ciddi şekilde pahalılaşan tedarik zinciri bir yandan, dünya enerji fiyatları ve enerji arzı kesintisi diğer yandan çok ciddi ekonomik bir kriz kapımızda.

Önümüzdeki günlerde tüm dünyayla birlikte ülkemizi de ciddi sorunlar bekliyor. Umarım diplomasi ve aklıselim galip gelir…