Özersay, CTP'ye mektup göndererek yol haritası önerdiklerini açıkladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin CTP’ye bir mektup göndererek bir yol haritası önerisinde bulunduğunu, gelecek yanıta göre hareket edeceklerini açıkladı.
Kudret Özersay, BRT’de katıldığı programda soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daveti üzerine Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un görüştüğünü belirterek, görüşme sonrasında Halkın Partisi’nin CTP’ye bir mektup göndererek bir yol haritası önerisinde bulunduğunu, CTP’den gelecek yanıta göre hareket edeceklerini kaydetti.
CTP tarafından düzenlenen eyleme katılıp katılmayacaklarının sorulması üzerine ise Özersay şöyle konuştu:
“Yani Meclis’te sanki gayrimeşru bir hükümet yokmuş gibi Meclis’te oturmaya devam edilecekse sokakta eylemin bir anlamı olmayacak, halka da bu yaklaşım inandırıcı gelmeyecektir” diyen Özersay, CTP eğer böyle bir kırılma noktasını en azından bir aşamada yapmayı görüşmeye hazırsa, o zaman bu yolun birlikte yürünebileceğini söyledi.
Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:
“İkinci unsur ise olası eylemlerin şeklinin ve ne zaman nasıl yapılacağının paydaşların katılımı ile birlikte belirlenmesidir. Bir tarafın eylem ayarlaması yapması, yerini zamanını şeklini tek yanlı olarak belirlemesi ve diğer taraflara bunu bildirmesi bize göre doğru bir yaklaşım değil, onun için birlikte bir yol yürünecekse önce bu konuların birlikte belirleneceğinin de kayıt altına alınması gerekir diye düşünüyoruz.”