Özersay'dan değerlendirme

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre aldığı oy oranının beklentisinin çok altında ve kendisi açısından siyasi hayatını da gözden geçirmesini gerektirecek düzeyde olduğunu belirtti.

Özersay, bu tabloya baktığında asıl üzüntüsünün, ülkesinin geleceğine dair olduğunu kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir...

Belli ki kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur. Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim.

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp bundan sonrasına dair düşüncemi ve kararımı kamuoyu ile paylaşacağım.”