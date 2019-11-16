Özersay'dan Güneyde KKTC bayrağının yakılması ile ilgili açıklama

Güney Kıbrıs’ta KKTC bayrağının yakılması olayıyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı:

Özersay: "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendilerinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır." dedi.