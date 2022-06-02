Özersay'dan ilk açıklama: "Bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek”

Özersay'dan ilk açıklama: "Bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek”
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HP Milletvekilleri Baybars ve Rogers’ın Meclis’ten istifa etmeyeceklerini duyurmalarının ardından Özersay ilk açıklamasını YENİDÜZEN’e yaptı. Özersay, “PM kararına uymamaları, bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek” dedi.

Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’ın Meclis’ten istifa etmeyeceklerini duyurmalarının ardından, Genel Başkan Kudret Özersay ilk açıklamasını YENİDÜZEN’e yaptı.

Özersay, “Bildiğim kadarıyla bu iki arkadaş bağımsız vekil değiller, HP Miiletvekilidirler ve partinin kararlarıyla bağlıdırlar. Kimse partinin üzerinde değil” diyerek, Parti Meclisi’nin bu hafta sonu toplanacağını ve Baybars ile Rogers’ın “parti kararına uymamalarının” disiplin kurulunda görüşüleceğini belirtti.

Özersay, “Yetki Parti Meclisi’nde, başka yorum yapmak istemiyorum” dedi.

(Haber: Etuğrul Şenova - Yenidüzen)

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