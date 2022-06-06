Özersay'dan ilk açıklama

Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yapılan oylamada istifası kabul edilen Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla milletvekilliğim hukuken sona ermiş oldu. Bazen yanlış ve kabul edilemez olaylar karşısında statümüzden, konumumuzdan, konforumuzdan vazgeçerek siyasi bir duruş ortaya koyamazsak bir sonraki eşikte “kurtaracak” ya da “düzeltecek” bir ülke, bir devlet dahi bulamayabiliriz.

Bir bedel ödeyerek duruş sergilemezsek bugün “bu kadarı da olmaz” dediklerimizi bile normal kabul etmeye, içselleştirmeye, kanıksamaya başlarız. İşte statüko tam da budur ve iyi niyetli, ülkesini seven ve dürüst siyasetçileri de giderek sıradanlaştırıp kendi parçası haline getirmeye başlar. Bu kısır döngü çoğu zaman “ben diyeceğimi dedim, görevimi yaptım” şeklinde bir kişisel aklanmayı, rahatlamayı ve rehaveti de maalesef beraberinde getirir.

Demokrasi, Halk iradesi, devletin saygınlığı ve bağımsızlığı için verilmesi gereken mücadelede açısından izlenecek siyasi yollar ve yöntemler farklıdır ve bazılarının düşündüğü gibi mesele sayı değil ilkelerdir. Bazen ilkesel olarak doğru bulmadığınız bir yapının parçası olmamayı tercih edip bunu açıkça ifade etmeniz gerekir.

Halkın Partisi Parti Meclisi’nin aldığı sine-i millet kararının ilk kısmının gereğini yapmış olmanın gururunu taşıyorum.

Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor.

Cesaret ve kararlılıkla #devam"