Özersay'dan İran Dışişleri Bakanı'na taziye mesajı

Özersay'dan İran Dışişleri Bakanı'na taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İran İslam Cumhuriyeti Sistan-Belucistan eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısından dolayı İran Dışişleri Bakanı’na  taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yardımcılığı ve  Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özersay mesajında , terör saldırısında çok sayıda İran askerinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve  Bakanlığı ile KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, İran halkına da başsağlığı diledi.

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