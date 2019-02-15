Özersay'dan saldırıya ilişkin açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan saldırı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak şunları kaydetti:

Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir. #devam