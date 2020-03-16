Özersay devreye girdi, Tabipler Birliği teşekkür etti

Mağusa’da koronavirüs tedbirleri gerekçesi ile üç otelde karantina altında bulunan turist rehberleri ziyarete giden arkadaşları, sosyal medyanın gündemi oldu.



“Gerekmedikçe sokağa çıkmayın” çağrısına aldırış etmeden karantina altındaki insanları ziyaret edip üstüne bir de toplu fotoğraf çektiren rehberlerin bu davranışı büyük tepki çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise olayı duyar duymaz harekete geçti.

Hemen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüşen Özersay, bu konuda polisin gerekeni yapmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay şöyle dedi:

“Bu akşam Polis Genel Müdürümüz ile görüştüm, ve karantinadaki kişilerin ziyaret edilmesi iddiasına dair adım atılmasını talep ettim. Az önce kendisinden aldığım bilgiye göre bu akşam sosyal medyaya yansıyan ve karantinada bulunan kişilerin ziyaret edildiğini belirten paylaşımda ismi geçenlerin polis tarafından ifadeleri alınacak. Bu işlem bu akşam itibariyle başlayacak. Kamuoyunun dikkatine”

TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN ÖZERSAY’A TEŞEKKÜR

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr Özlem Gürkut ise Özersay’ın bu duyarlılığına teşekkür etti.

Özersay’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya yorum yapan Gürkut, “Teşekkür ederim, çok önemli bir konu. Çok büyük risk oluşturacak bir durum. Eğer karantinadaki kişiler ile yakın temasları olduysa bu kişilerin de izolasyona alınması gerekebilir Sayın Bakanım.” ifadelerini kullandı.