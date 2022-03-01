Özersay: “Elektrikte tarife sistemi gözden geçirilmeli”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yeni yürürlüğe koyduğu elektrik zammının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu, zam tarife sisteminin en fazla dar gelirli vatandaşı ve üretici kesimleri vuracağını kaydetti.

Hükümeti derhal mantıklı bir tarife sistemine geçmeye çağıran Özersay, çoklu tarife uygulamasına geri dönülmesinin ve dört kişilik bir ailenin aylık minimum elektrik ihtiyacı dikkate alınarak tarifelerin yeniden ayarlanmasının şart olduğunu belirtti.

Halkın Partisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Hakikat Web TV yayınına katılan ve gündemi değerlendiren Özersay, zam yapılırken ailelerin yanı sıra ekonominin lokomotifi küçük esnaf, sanayi ve otellerin de dikkate alınmadığını, teşviklerin olmadığını kaydetti.

Üç kat daha fazla fatura ödeneceğini ifade eden Özersay, Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 1,3 milyar TL civarındaki birikmiş borcunun da vatandaşa konulacak bir fon ile ödetilmek istendiğini savundu.

Yönetim kurulu yetkililerinin dünkü açıklamasından da anlaşılacağı üzere adı konulmamış bir zammın daha yolda olduğunu vurgulayan Özersay, bu ölçüsüz, orantısız yaklaşımın belki Elektrik Kurumu’nu zarar ederek elektrik satmaktan kurtaracağını ama zaten tökezleyen ekonomiyi ve hane halını ekonomik anlamda tamamen bitireceğini, iflas ettireceğini kaydetti.

Özersay, “Elektrik Kurumu, elektrik talebini herkesin en yoğun kullandığı saatlerden daha az kullanılan saatlere yayabilirse elektrik üretimi de rahatlar” dedi ve çoklu tarifenin yeniden uygulamaya koyulmasını istedi. Özersay, şöyle devam etti:

“Ülkede elektrik israfının olduğu da doğrudur ancak ‘az tüketen az ödeyecek, çok tüketen çok ödeyecek’ yaklaşımı yanlıştır. İşi gereği çok elektrik tüketen bir bakkalı düşünün; derin dondurucu kullanıyor ve mecburen çok tüketiyor. Bu durumda çok tükettiği için cezalandırılmalı mıdır? Sanayide elektrikle iş yapan dünya kadar insan var. Mağazaları ve turizmi ayakta tutan otelleri düşünün… Elektriğe %175 bir zam söz konusu. 1000 TL ödeyen 2 bin 750 TL ödeyecek. Eğer 500 kWsa tüketiyorsanız %200 fazla ödeyeceksiniz. Bu rakamlara bakıldığında özellikle kış aylarında ısınmak ve suyu ısıtmak için kullanılan elektriği düşündüğümüzde, dar gelirli vatandaşları ciddi anlamda vuracak bir zamdır. Kimsenin canı yanmadan çoklu tarifeye geçiş hızlandırılmalıdır. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu birikecek ve elektriği kesilecek. Elektrikte çok uzun zamandır bir fiyat ayarlaması yapılmadığı için bir birikme var. Zam kaçınılmazdı. Ancak kademeli yapmak yerine bu derece zam yapmak, çoklu tarifeyi kaldırmak, üreteni cezalandıran bir yaklaşım ortaya koymak yanlıştır.”