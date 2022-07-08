Özersay: “Enerji sorununun giderilmesi için AB’nin adım atması gerekliliktir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira ile bir araya geldi.

Özersay görüşmenin içeriğine ilişkin, “Özellikle 2004 ve ertesinde AB’ye dönük olarak Kıbrıs Türk halkının yaşadığı hayal kırıklıklarını kendisine anlatarak bugün ülkemizde yaşanmakta olan ve herkesin canını yakan elektrik enerji sorununun çözümü konusunda AB’nin de bir adım atmasının gerekliliğine dikkat çektik. Bu bağlamda HP olarak bir süre önce ortaya koyduğumuz öneriyi kendileriyle paylaştık” açıklamasını yaptı.

-“Eko sistem bir bütündür, Güney’de atılan adım Kuzey’de de atılmalıdır”

Yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs Rum tarafına AB tarafından önümüzdeki beş yıl içerisinde yeşil ekonomiye geçiş için yaklaşık 1 milyar Euro civarında bir kaynak aktarılacağını ifade eden Özersay, bu yolla fosil yakıt kullanımının sona ereceğini, enerji verimliliği için ciddi adımlar atılacağını belirtti.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Oysa bu adanın eko sistemi bir bütün. Kuzey’de bu açıdan adım atılmazsa Güney’de atılan adımların da anlamını yitirebileceği, daha az etkili olacağı aşikâr. KKTC’de fosil yakıt ile (fuel-oil) elektrik üretimine devam edilmesi tüm Ada için çok ciddi bir kirlilik yaratmaya devam edecek, mali açıdan bize yarattığı yük de cabası. Bu nedenle AB’nin ülkemizde fosil yakıt ile elektrik üretimine son verilmesi ve mevcut tesislerimizin ve kapasitemizin dönüştürülmesi için ülkemize de kaynak aktarması, daha doğrusu bu çerçevede hazırlanacak bir projeye mali anlamda destek vermesi önemlidir.