Özersay Ercan Havalimanı konusunda açıklama yaptı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ercan Havalimanı Sözleşmesine göre işletmeci firmanın Ercan Havalimanında en az 150 güvenlik görevlisi çalıştırması gerektiğini ancak şu anda Ercan’da toplam güvenlik görevlisi sayısının 50 kişinin altında olduğunu söyledi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, "güvenlik açığının kapatılması için Polis Teşkilatına gereksiz bir yük yüklendiğini" dile getiren Özersay “bu şekilde sözleşmeye aykırı olarak şirkete kıyak çekilirken, polisimize, devlete ve halka külfet bindirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Ercan işletmecisine aynı sözleşmenin maddeleri ve pandemi gerekçe gösterilerek 59 milyon Euroluk bir ödeme yapılırken, sözleşmede halkın ve devletin yararına olan güvenlikle ilgili bu maddenin neden uygulanmadığını, şirketin 150 güvenlik görevlisi istihdam etmeye neden zorlanmadığını ve bunu yapmadığı için neden şirketten tazminat istenmediğini soran HP lideri Kudret Özersay “buradan Maliye Bakanı sayın Berova’ya ve Ulaştırma Bakanı sayın Arıklı’ya çağrıda bulunuyorum, bu konuda derhal adım atmaları gerekir” dedi.