Özersay: "Eroğlu ile görüştüğüm iddiaları uydurma"

Başakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Derviş Eroğlu ile gizlice koalisyon görüşmesi yaptığı yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Başakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Derviş Eroğlu ile koalisyon görüşmesi yaptıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Geçtiğimiz hafta Eroğlu ile Özersay, Mağusa’da biraraya geldi ve gizlice koalisyon görüşmesi yaptı iddiaları ve haberleri uydurmadır” dedi.

“Biz yalanlamaktan usandık ama birileri uydurmaktan usanmadı” diyen Özersay, aynı durumunda Akyar’da gerginlik olduğu yönündeki iddialar içinde geçerli olduğunu belirtti.

Özersay açıklamasında “uydurma haberlerle Kıbrıs Rum halkı üzerinde kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ama Rum medyası bu iddiaların gerçek dışı olduğunu açığa çıkardı” dedi.