Özersay: "Gerginliğe çanak tutan bir yaklaşım"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Bu yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Rum tarafının adımı yanlış. Gerginliğe çanak tutan bir yaklaşım. Tartışmalı bölgelerde tarafların iddiası olur, bunun barışçı yöntemlerle çözülmesi aşikardır. Daha da ileriye taşınırsa karşı tedbir alınacak. Yakından takip ediyoruz. Türkiye ile de istişare içindeyiz” dedi.

Özersay, “Hükümet olarak dış politika ve Kıbrıs konusunda yapacağımız izahatlar var, bunu peyder pey yapacağız. ‘Cumhurbaşkanı yoktur biz varız’ diye bir tavır ortaya koymadık. Görev yetki ve sorumluklara zarar gelecek şekilde bir tavır olmadı. Biz hükümet olarak dış politika perspektifini önümüzdeki günlerde açıklamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.