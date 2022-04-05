Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda elektrik birim fiyatını ve alkolde ise fonu düşürme kararı alınmasına ilişkin “Madem bunu yapacaktınız, neden ölçüsüz zamlar yaparak insanımıza bunu yaşattınız?” diye sordu.

HP’den verilen bilgiye göre, “muhalefetin ve halkın dayanışma içinde hareket etmesinin hükümeti geri adım atmaya mecbur bıraktığına” dikkat çeken Özersay, “Tepki verilmemiş olsaydı hükümet ölçüsüz zamlar yapıp fırsatçılık yapmaya çalışacaktı. Halkın gücü önünde kimse duramaz” dedi.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hükümet alkol ve elektrik zammı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun tam olarak nasıl bir indirim olacağını hesaplayacağız. Devlet deneme yanılma yoluyla yönetilmez, madem mümkündü insanlara bunu niye yaşattınız? Niye hesaplamadan, planlamadan guduru ve ölçüsüz zam yaptınız? Halkın verdiği tepki sonucunda buna mecbur kaldılar. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla hareket etmemiz sonuç verdi.”