Özersay: "Hükümet anlaşılır şekilde anlatamadı...İnsanlar kapanmanın yarın başlayacağını sanıyor"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Hükümetin aldığı kararları anlaşılır şekilde anlatamadığını belirterek: "O kadar ki, geçtim içeriğini ve neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini dahi anlatamadı" dedi.

Pek çok dükkanın açık olduğunu insanların kapanmanın yarın başlayacağını sandığını dile getiren Özersay:

"Olacak şey değil ama oluyor, olan gene memlekete, gene vatandaşa oluyor. Kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan GÜVEN de zerre tesis edilemiyor, eridikçe eriyor. Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek, astarı yüzünden pahalıya gelecek."