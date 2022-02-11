Özersay: "Hükümet için iki parti yeterli"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erçin Şahmaran'ın hazırladığı ve Kıbrıs TV'de yayınlanan "Objektif" isimli programa katılan Özersay hükümet kurulma çalışmaları ile ilgili olarak "İki partili bir yapı, üç partili bir yapıdan daha hızlı ve verimli çalışır” dedi.

Ancak bu duruma rağmen ikili hükümet modelinde ısrarcı olmadıklarını belirten Özersay, “Biz her modelde olmaya ve halka hizmet etmeye sıcak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son yaşanan olaylar, hem bizi hem de toplumu üzdü, tedirgin etti, endişe yarattı. Yetkililerin en erken zamanda hızlıca adım atması. Yaşanan suikastla olayıyla ilgili ucu nereye giderse gitsin bir an önce girişim yapılmalı, hızlandırılmalı. İnsan olan herkesin üzüldüğü vahim bir olay yaşandı ve aileler, çocuklar büyük bir acı yaşıyor. Devletin bahis ve benzeri alanlarda da mutlaka yeni düzenlemeler yapmalı. Hükümetlerde tek başına yetmez, bunları hep beraber yapmalıyız.

Hükümet kurulması konusu çok karmaşık değil. Ortak bir nokta var. Ortak nokta ise hem UBP hem de HP hükümette yer almak istiyor. Hem bizim hem de UBP'nin iki önerisi var. Bunlar parti içlerinde değerlendirilecek. Hiçbir pazarlık yapılmadı. Önce model de anlaşmamız gerek. Önemli olan sayı değildir. İki siyasi parti bir araya geldiğinde bir koalisyon oluşabiliyor mu, oluşabiliyorsa, üçüncü bir siyasi partinin ortak olmasına gerek yok. Bu farklı bir model olur. İki siyasi parti birbirini daha etkin kontrol edebilir. Nisap sağlanması, yasa geçirmek, 26 sayısı hepsi için yeterli. Bugün için anayasayı değiştirecek bir durum yok. Yasaların geçmesi ile ilgili olarak sayı 26,27, 40 fark etmez.

Meclis genel kurulu hafta da bir pazartesi günleri toplanıyor. Meclisi olumsuz etkilemeyecek bir planlama yapılabilir. Önemli olan niyettir. Hastalık veya beklenmedik başka bir olay olursa, muhalefet de destek verecektir. Niyet var mı, onu söyleyin?

HP'nin hiçbir parti ile sorunu yoktur. Hangi parti olursa, biz çalışmak istiyoruz. Zor bir döneme giriyoruz, hükümet oluşumunu karmaşık hale getirmemeli, sayı yeterliyse, basit ve çalışabilir olanını yapmalıyız. Cumartesi yapılacak değerlendirmelerden sonra hükümet oluşumu nereye evrilecek göreceğiz. Mümkünse ve uzlaşabilirsek biz hükümete girmek istiyoruz. Gerisi çok uzun sürmez. Olmazsa da halktan aldığımız yetki çerçevesinde halka hizmet etmeye devam edeceğiz."