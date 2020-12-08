Özersay: "Hükümet kurma adına yapılan bir operasyon"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının, hükümet kurma adına yapılan bir operasyon olduğunu belirtti. “Havlu atmış değiliz” diyen Özersay, cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Özersay, 3 milletvekilinin dün HP’den istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Halkın Partisi’nden üç vekilin istifası, birilerinin tercih ettiği gibi her istenileni yapan bir hükümet kurulabilsin diye hayata geçirilmiş bir operasyondan başka bir şey değildir” diyen Özersay, “Bu arkadaşların kendilerine göre görüş ayrılıkları, kızgınlık ve kırgınlıkları elbet vardır ve bu doğaldır, ancak partiden istifalarının sadece zamanlaması bile kendilerine bunun yamalı bohça bir hükümet kurdurmak için yaptırıldığının göstergesidir.” İfadesini kullandı.

Özersay açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“UBP’de kısa süre önce kurultay sürecinde yaşanan olağan dışı gelişmeler karşısında ‘son günlerde yaşananları ne UBP hak eder ne de Kıbrıs Türk Halkı… Dün bir siyasi partiye, yarın bir başka siyasi partiye, bir sonraki gün bir başka kuruma, bir başka seçime...’ ifadeleriini kullanmıştım. Evet görünen o ki şimdi de Halkın Partisi ülke siyasetini yeniden dizayn etme girişimlerinden nasibini alıyor. Ama bu uğraşlar boşunadır.”

“Halkın Partisi olarak özellikle siyasi tecrübesizliğimiz nedeniyle bazı eksikliklerimiz ve hatalarımız oldu” diyen Özersay, bunun sorumluluğunun bütünen değilse de öncelikle kendisine ait olduğunu ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka nedenler yanında bu nedenle de bir bedel ödediğini kaydetti.

Cumhurbakanlığı seçimi ertesinde parti içinde bir öz eleştiri süreci yaşadıklarını ve hatalardan dersler çıkarmaya çalıştıklarını bildiren Özersay, “Ocak ayında yapılacak kurultay öncesinde ve sırasında kamuoyu önünde de kendi öz eleştirimizi yapacağız.” Dedi.

Özersay açıklamasını, “Üç yıldır yer aldığımız koalisyonlarda yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız ve yanlış olup da yapılmasını önlediklerimizle belirli bir tecrübeye sahip olduk. Havlu atmış değiliz, hele de bize bu son yapılanlardan sonra hiç değiliz! Cesaretle ve kararlılıkla devam” ifadesiyle noktaladı.