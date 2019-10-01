Özersay: "Hükümet muhalefetten katkı ve eleştiri bekliyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Kudret Özersay Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkenin menfaati için Meclis çatısı altında birlikte hareket edilmesi, asgari müştereklerde bunu göz önüne alarak bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasına Erol Kazım Andaç ve Oktay Feridun’a rahmet dileyerek başlayan Özersay, ülkenin çok da kolay olmayan bir dönemden geçtiğini, talihsizlikler yaşandığını, ciddi doğal afetlerin de olduğu zor bir dönem olduğunu kaydetti.

Ülke imkanlarının sınırlı olduğunu ancak bunun “ istesek de bir şey yapamayız” demek olmadığını dile getiren Özersay, “kendi kaynaklarımızla ne yapabiliriz?”sorusuna odaklanmanın önemli olduğunu kaydetti.

Özersay kısa süre sonra başlayacak bütçe görüşmelerinde hangi bakanlığın neyi yapması gerektiği göz önüne alınırken herkesin ülkenin imkanlarını göz önüne alarak bir duruş ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde Meclis’te bekleyen birkaç yasaya değinen Özersay, “Nereden Buldun Yasası’nın” geçmesinin bir o kadar daha önem kazandığını belirtti.

Özersay önümüzdeki dönemde Vatandaşlık Yasasının meclis gündemine geleceğini de söyledi.

Kamu Reformuyla ilgili, eğer sıkıntı kapsamlı olmasından kaynaklanıyorsa gerekirse daraltılarak ve popülizm yapmadan bir irade ortaya konabileceğini ifade eden Özersay, Trafik Yasasının yürürlüğe konulabileceğini, geçen dönemlerde gündeme gelen ama sonuçlanmayan tüketici kredisi borç faizlerinde, esnek faiz yerine sabit faiz uygulanması yer almasının önemli olduğunu, Anayasa Mahkemesinin de karar ürettiği hayat pahalılığı konusunun meclise taşınacağını, çalışma yaşamına ilişkin Çalışma Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı düzenlemelerin Meclise geleceğini belirtti.

Yasama ile yürütmenin birbiriyle zaman zaman karıştırıldığını, vekillerin iradesi ile siyasi partilerin iradesinin birbiri içerine girdiğini ancak egemenlik kayıtsız şartsız halkın olduğuna göre yasamanın yürütmeden ayrı bir iradeye sahip olması çerçevesinde kendi iradelerini ortaya koyabileceğini söyleyen Özersay, önümüzdeki dönemde parlamenter sistemin temel ilkelerine saygıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Özersay hükümetin muhalefetten katkı ve eleştiri beklediğini de dile getirdi.

Nisan 2020 seçimleriyle birlikte Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin doğru olacağını düşündüğün söyleyen Özersay, yeni yasama yılının milletvekilleri, meclis çalışanları, basın mensupları ve halka hayırlı olmasını diledi.