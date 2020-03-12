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Özersay: "İlave tedbirler almak durumunda da kalabiliriz"

Özersay: "İlave tedbirler almak durumunda da kalabiliriz"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay  Metehan sınır kapısındaki uygulamaları inceledi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Özersay şunları kaydetti:

"Ulaştırma bakanımız Sayın Atakan İle birlikte burada görev yapan arkadaşlarımızın nasıl bir özveri ile çalıştığını bizzat gördük. Sınır kapilarinda sabahlara kadar ￼görev yapan ￼ kamu görevlilerinin tümünü yürekten kutluyorum. ￼￼Bazı aksaklıklar henüz yolun başında olduğumuz için normaldir ama eksiklerimizi giderip tedbirleri çok daha etkili şekilde uygulayacağız. Gelişmelere bağlı olarak başka ilave tedbirler almak durumunda da kalabiliriz."

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